Учителя Киевщины получат от власти 3395 ноутбуков

10:27 26 Ноябрь Киев, Украина

До конца 2021 года школы из 65 общин Киевской области получат новую технику. Планируется доставка 3395 ноутбуков в 231 учебное заведение. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин , информирует пресс-служба ОГА.

«Развитие цифровой образовательной среды, применение новых методов и средств обучения – это важные и актуальные задачи, над которыми мы работаем. Убежден, что обеспечение педагогов новыми ноутбуками только положительно повлияет на организацию образовательного процесса. Особенно это актуально и важно сейчас, когда наши педагоги и учащиеся часто вынуждены работать в дистанционном режиме», – сказал Володин.

На закупку ноутбуков направили 53,8 млн грн из государственного бюджета и еще 10 млн грн – из областного.

Как известно, уже второй год продолжается пандемия Covid-19, что оказало существенное влияние на образовательный процесс в Украине. При усилении карантинных ограничений школы переходят на дистанционное обучение.

В начале осенней вспышки коронавирусной инфекции у многих родителей теплилась надежда, что уже в этом году школьники, по крайней мере 1–4 классов, будут получать образование за партами. Основания так надеяться давало постановление Кабмина от 9 декабря 2020 No1236. Она предполагала: даже в «красной» зоне ученики 1–4 классов не будут идти на дистанционное обучение, какой бы ни была эпидемическая ситуация. Кроме того, в школах, где вакцинировано 100% педколлектива, учащиеся 5–11 классов тоже должны продолжить обучение в очном режиме.

Однако после расширения «красной» зоны ряд областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили: из-за роста заболеваемости коронавирусом дистанционного обучения должны перейти все школьники – от первоклассников до учеников выпускных классов.



Многие школы и учителя не готовы к работе онлайн во время карантинов. Одной из причин, в частности, отсутствие надлежащих технических средств для дистанционного обучения.