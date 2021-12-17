Учителя Киевщины получат от власти 3395 ноутбуков

До конца 2021 года школы из 65 общин Киевской области получат новую технику. Планируется доставка 3395 ноутбуков в 231 учебное заведение. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует пресс-служба ОГА.
На закупку ноутбуков направили 53,8 млн грн из государственного бюджета и еще 10 млн грн – из областного.
Как известно, уже второй год продолжается пандемия Covid-19, что оказало существенное влияние на образовательный процесс в Украине. При усилении карантинных ограничений школы переходят на дистанционное обучение.
В начале осенней вспышки коронавирусной инфекции у многих родителей теплилась надежда, что уже в этом году школьники, по крайней мере 1–4 классов, будут получать образование за партами. Основания так надеяться давало постановление Кабмина от 9 декабря 2020 No1236. Она предполагала: даже в «красной» зоне ученики 1–4 классов не будут идти на дистанционное обучение, какой бы ни была эпидемическая ситуация. Кроме того, в школах, где вакцинировано 100% педколлектива, учащиеся 5–11 классов тоже должны продолжить обучение в очном режиме.
Однако после расширения «красной» зоны ряд областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили: из-за роста заболеваемости коронавирусом дистанционного обучения должны перейти все школьники – от первоклассников до учеников выпускных классов.
Многие школы и учителя не готовы к работе онлайн во время карантинов. Одной из причин, в частности, отсутствие надлежащих технических средств для дистанционного обучения.
Многие школы и учителя не готовы к работе онлайн во время карантинов. Одной из причин, в частности, отсутствие надлежащих технических средств для дистанционного обучения.
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