Убытки «Нафтогаза» предрекал Витренко

Бывший исполнительный директор группы компаний «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил о том, что предупреждал руководство о возможных убытках. Теперь, после того, как консолидированный чистый убыток компании за первое полугодие 2020 составил 11,5 млрд грн его заявление не кажется уже таким безосновательным.

Об этом Витренко сообщил на своей странице в Facebook.

«Мои комментарии? Когда я занимался стратегией «Нафтогаза», мы не «планировали» убытки. При этом мы предупреждали, что так может быть, предлагали конкретные шаги, чтобы не случилось. Нас не послушали и наоборот освободили», - сообщил он.

Также Витренко отметил, что в нынешней ситуации «Нафтогаз» должен принимать во внимание европейские реформы и бороться с РФ, но для этого нужны компетентные руководители.

«Теперь мы видим 11,5 млрд убытков за первое полугодие и «запланированы» убытки в последующие годы. И это при том, что оптовая цена газа в Украине выше европейской, а наши предложения о том, как ее снизить в рыночный способ, а также как заработать для Украины более 17 млрд долларов, не реализуются. Да, мне неприятно видеть, что теряет госбюджет и потребители переплачивают за газ. Но это вопрос к правления «Нафтогаза», наблюдательного совета, премьер-министру и президенту», - говорится в сообщении.

Кроме того, Витренко сообщил, что ранее он уже говорил членам правления о том, что у «Нафтогаза» будет сложная внешняя ситуация в виде сокращения спроса на природный газ, проблемы с оплатой за газ для нужд населения, долги и прочее