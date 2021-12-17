Убытки МАУ составляют 60 млн долларов

29 июля стало известно, что компания МАУ планирует сократить свой штат. Под увольнение попадёт около 900 сотрудников – об этом заявил пресс-секретарь президента компании Дмитрий Дешин. Сокращения связаны с колоссальными убытками, которые авиакомпания понесла в период карантина.
Он отметил, что вследствие временного прекращения авиасообщения МАУ получила около 60 млн долларов убытков.
По его словам, это вынудило компанию сократить часть сотрудников.
Он подчеркнул, что считать полеты восстановленными трудно даже сейчас, поскольку после восстановления Украиной авиасообщения в июне осуществлять планирование маршрутов приходится в условиях большого количества ограничений со стороны других государств.
Ранее сообщалось, что МАУ отменила часть международных рейсов на август.
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