Убытки МАУ составляют 60 млн долларов

08:43 30 Июль Киев, Украина

29 июля стало известно, что компания МАУ планирует сократить свой штат. Под увольнение попадёт около 900 сотрудников – об этом заявил пресс-секретарь президента компании Дмитрий Дешин. Сокращения связаны с колоссальными убытками, которые авиакомпания понесла в период карантина.

Он отметил, что вследствие временного прекращения авиасообщения МАУ получила около 60 млн долларов убытков.

«Каждый месяц простоя авиакомпании стоят около 14,5 млн долларов обязательных расходов, что и сформировало объем ущерба около 60 млн за период прекращения деятельности компании», - рассказал Дешин.

По его словам, это вынудило компанию сократить часть сотрудников.

«Простой в работе компании и существенное снижение объемов работы авиакомпании после возобновления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ», - отметил Дешин.

Он подчеркнул, что считать полеты восстановленными трудно даже сейчас, поскольку после восстановления Украиной авиасообщения в июне осуществлять планирование маршрутов приходится в условиях большого количества ограничений со стороны других государств.

Ранее сообщалось, что МАУ отменила часть международных рейсов на август.