У Украины есть шансы стать экспортером голубики

13:05 20 Июль Киев, Украина

Выращивание голубики с недавних пор стало развиваться в Украине со стремительными показателями. Около 3 тыс га отведенных под эту ягоду не могут конкурировать с основным конкурентом по выращиванию – Польшей. В этой стране посевы голубики занимают в 5 раз больше земли. Дефицита работников в этой сфере Украина не ощущает, так как основной статьей расходов в сфере развития экспорта является ручной труд по сбору урожая.

Об этом речь шла на конференции «QUO VADIS, Агро». Так, Тарас Баштанник, генеральный директор ООО «Украинская ягода», рассказал, что на рынке голубики Украина конкурирует с Польшей. Это очень перспективная ягода для нашей страны. «У нас хорошие климатические зоны для выращивания голубики, сезон свежей ягоды сильно растянут. Поэтому ближайшие 10 лет будет перспектива и бум голубики — количество валютной выручки ягода приносит в разы больше, чем зерновые. За интенсивными и высокомаржинальными культурами – будущее».

Баштанник добавил, что Украина уже заняла лидирующие места в Европе как поставщик малины. «Украинский ягода» экспортирует 20 тыс т замороженной малины. Он добавил, что 20-24% себестоимости выращивания голубики составляют расходы на рабочую силу. Но дефицита работников сейчас не наблюдается.

«Поддержка на уровне Министерства есть. Мы можем много людей вернуть обратно. Количество желающих работать на поле на порядок больше, при этом заработок почти такой же. Потому что мы уже на уровне Польши продаем. Мы конкурентные, никакого пиетета перед Западом нет», — подчеркнул спикер.

А вот послеуборочная доработка и переработка ягодной продукции не развита, поскольку нет соответствующей инфраструктуры. «Польша пошла по пути кооперативов, когда совместными усилиями нескольких хозяйств строится холодильник. Отрасль достаточно молодая и раньше не было проблем с продажами, поскольку был рынок России. Сейчас нужно развивать культуру производства, получать сертификаты. Это вопрос времени — за последний 4-5 лет мы вышли на первые позиции. Инвестиции точно есть и будут еще больше после открытия рынка земли», — убежден Тарас Башанник.