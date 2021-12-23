У Tesla Model 3 появился конкурент с большим запасом хода - электрический седан Nio ET5

08:55 23 Декабрь Киев, Украина





Производитель обещает, что топовая версия Nio ET5 будет проезжать на одной зарядке в тысячу километров. Для этого электромобиль оборудовали батареей емкостью 150 киловатт-часов. Для сравнения: максимальный объем аккумуляторов электромобилей Tesla – 100 киловатт-часов.



Правда, по какой методологии производились замеры, Nio не сообщает. Скорее всего, электромобиль опробовали по китайским стандартам, значительно завышающим реальный запас хода.



Также Nio ET5 будет оснащаться меньшими батареями с меньшим запасом хода: Китайская компания Nio представила электрический седан под названием ET5. Новинка должна конкурировать с Tesla Model 3, наиболее популярным электромобилем в мире.Производитель обещает, что топовая версия Nio ET5 будет проезжать на одной зарядке в тысячу километров. Для этого электромобиль оборудовали батареей емкостью 150 киловатт-часов. Для сравнения: максимальный объем аккумуляторов электромобилей Tesla – 100 киловатт-часов.Правда, по какой методологии производились замеры, Nio не сообщает. Скорее всего, электромобиль опробовали по китайским стандартам, значительно завышающим реальный запас хода.

100 киловатт-часов – 700 километров;

75 киловатт-часов – 550 километров.

На старте продаж Nio ET5 будет доступен в единственной двухмоторной версии мощностью 483 лошадиных сил. Разгон до «сотни» у новинки займет 4,3 секунды.



В оснастку войдет автопилот, но эта функция будет платной. При этом функционал электромобиля будет раскрываться равномерно по мере выхода обновлений софта.



В список оборудования электромобиля также вошли:

10,2-дюймовая приборная панель;

система с дополненной и виртуальной реальностью;

подсветка салона (имеет 256 вариантов цвета);

акустика с системой объемного звучания Dolby Atmos;

цифровой ключ.

Логично предположить, что Nio ET5 будет продаваться не только в Китае. Ведь производитель активно продвигает свои электромобили и в Европе.