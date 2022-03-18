У 17 тысяч украинских компаний владельцы из России или Беларуси ‒ YouControl

19:48 16 марта Киев, Украина

Около 17 тысяч украинских компаний среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров имеют хотя бы одного гражданина или резидента российской федерации или беларуси, сообщает сервис YouControl.



Около 13 800 украинских компаний имеют связи с россией, а 3 300 – с Беларусью.



Среди крупнейших таких компаний "БРОКАРД-УКРАИНА", Крюковский вагоностроительный завод, "НИССАН МОТОР УКРАИНА".



Теперь информацию о связи с РФ и Беларусью можно проверить через YouControl. Для этого нужно зайти на карту юридического лица и Экспресс-Анализ автоматически подсветит эти данные как рисковый фактор.



Из-за санкций сотрудничество с контрагентами из стран-агрессоров является рискованным, объясняет заместитель директора по правовым вопросам YouControl Данило Глоба.