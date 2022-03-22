Тыква перед праздником Хэллоуин выросла в цене

Тыква выросла на 33,3% и стоит теперь около 8 гривен/кг. Такой скачок цен Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" отметила перед праздником Хэллоуина.
Колодяжный отметил, что за последние несколько лет, все больше украинцев покупают тыкву и оформляют ее для Хэллоуина. Он уточнил, что средний вес одной тыквы может достигать 10-12 кг, что делает стоимость ее покупки на уровне 80-96 гривен.
В Украине оптовые цены на помидоры стабилизировались и немного снизились. Также хлеб и сдоба могут подорожать на 15% процентов уже к концу года.
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