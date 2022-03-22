Тыква перед праздником Хэллоуин выросла в цене

Тыква выросла на 33,3% и стоит теперь около 8 гривен/кг. Такой скачок цен Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" отметила перед праздником Хэллоуина.

"В этом году, в отличие от прошлого, цены на тыквы находятся на достаточно высоком уровне. Так, на рынках Шувар и Столичный, 1 кг тыквы в среднем стоит 8 гривен/кг, при том, что неделю назад (16.10.2020) средняя цена была на уровне 5,8-6 гривен/кг", - сообщил аналитик УКАБа Иван Колодяжный.

Колодяжный отметил, что за последние несколько лет, все больше украинцев покупают тыкву и оформляют ее для Хэллоуина. Он уточнил, что средний вес одной тыквы может достигать 10-12 кг, что делает стоимость ее покупки на уровне 80-96 гривен.

В Украине оптовые цены на помидоры стабилизировались и немного снизились. Также хлеб и сдоба могут подорожать на 15% процентов уже к концу года.