Турки спекулируют ценами при строительстве украинских дорог

Фавориты "Укравтодора" продолжают выигрывать тендеры на строительство и ремонт дорог. К тому же – по завышенным ценам. Журналисты-расследователи выяснили, что на прошлой неделе турецкая строительная компания «Онур» получила от Укравтодора полтора миллиарда гривен на ремонт трассы в ОРДЛО.И обнаружили, что цены на строительные материалы были значительно выше рыночных. В частности, стоимость асфальта и щебня в среднем была на 500 гривен за тонну дороже, чем обычные рыночные цены.Еще один участок этой же трассы в ОРДЛО «Онур» ремонтировал и в прошлом году. Однако результаты тендера привлекли внимание правоохранителей.Они обнаружили, что служащие Укравтодора в Луганской области сговорились с должностными лицами «Ростдорстрой», «Автомагистраль-Юг» и «Онур Конструкцион Интернешнл», и утвердили тендерную документацию, которая не позволяла участвовать в торгах другим участникам.В результате это давало им возможность получать откаты в размере 10% от заключенных договоров. В настоящее время полиция и прокуратура ведут уголовное производство.Напомним, что данные системы ProZorro свидетельствуют, что Служба автомобильных дорог в Запорожской области заключила с ООО «Автомагистраль-Юг» соглашение стоимостью 116,86 млн грн на дополнительные работы по ремонту трассы Т-08-20 Акимовка-Кирилловка на участке км 2 +848 – км 44+415 по переговорной процедуре.При этом заказчик не обнародовал ни одного документа, подтверждающего необходимость возможности переговорной процедуры. Также нет полной информации и обоснования работ на этом объекте.