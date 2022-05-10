Туристический бизнес в Украине: что ждет в 2021 году

Туристический бизнес в Украине получил серьезное экономическое потрясение на протяжении 2020 года. При этом эксперты отмечают, что в 2021 году на плаву останутся те, кто сможет перестроится к новым условиям работы.

4 основных направления украинского туризма:

Первый - городской туризм. Мегаполисы - Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов.

Они очень пострадали от отсутствия иностранных туристов в этом кризисном году. Но пока они не перестроились на внутриукраинский туризм, который смог бы хоть частично заменить иностранные туристические потоки. Этот вид туризма точно нуждается в переосмыслении. Должна быть проведена большая работа, которой пока, похоже, никто не занимается.

Второе направление - Причерноморья, которое сейчас состоит из Николаевской, Херсонской и Одесской областей. 2020 их резко затормозил в развитии. Август ошибочно обнадежил большим потоком отдыхающих тех, кто не поехал в ту же Турцию. Но то, с чем столкнулись "вынужденные" туристы в Причерноморье (цены-сервис-качество), вряд ли побудит их скоро вернуться. Турбизнес в этом регионе не делал никаких выводов. Не было кооперации между городами и областями. За 30 лет так и не создали единых правил пляжной инфраструктуры, стандартов курортных услуг. Значительным положительным сдвигам для Причерноморья в 2021-м не ожидаю.

Третий. А вот Приазовье в новом году вполне может ожидать прорыв. По 2020 и регион много работал над стратегиями. Там происходят процессы кооперации, которых не было раньше. Мариуполь, Бердянск, Геническ, Кирилловка объединяются в один туристический регион с общими маркетинговыми идеями, стратегиями, продвижением. В 2021 году это даст заметные плоды.

Четвертый - Карпаты. Они давно является ведущим туристическим регионом Украины, причем круглогодичным. Но в 2020-м этой туристической жемчужины досталось больше всего. Коронавирус, транспортный локдаун, наводнение ... Однако в Карпатах - опытный актив турбизнеса. Есть умение кооперироваться, сотрудничать, видеть перспективу, выстраивать стратегии. Уверен, что они смогут получить правильные уроки - и в 2021-м вернуться на рельсы. Хотя это будет и непросто.