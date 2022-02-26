Туристическая перспектива Черновцов откроется с запуском аэропорта

15:45 02 Октябрь Киев, Украина

Владимир Зеленский посетил Черновцы для того, чтобы оценить туристический потенциал города и обсудить работу аэропорта для лучшего сообщения с другими украинскими городами. Его работа может быть возобновлена к 2021 году.

"В следующем году планируется восстановить полноценную работу международного аэропорта в Черновцах", - сказано в сообщении .

"Этот аэропорт запустим в следующем году, чтобы он принимал рейсы. И будем развивать или строить новый", - отметил Кирилл Тимошенко.

В свою очередь Владимир Зеленский сказал, что для раскрытия туристического потенциала Черновицкой области государство должно обеспечить хорошее транспортное сообщение, а над развитием туристических проектов будет работать бизнес. "Аэропорт и дороги. Все остальное сделает бизнес", - высказался Зеленский.

Напомним, что в 2019 году аэропорт Черновцы обслужил 76828 пассажиров, что на 5,1% больше, чем в 2018 году. Большинство пассажиров было перевезено на внутренних рейсах, которые из Киева выполняла авиакомпания МАУ.

В июле в интервью вице-президент по коммерческой деятельности МАУ Сергей Фоменко высказывал мнение, что рейсы в Черновцы могут быть возобновлены при условии благоприятного развития эпидемиологической ситуации.