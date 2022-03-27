Три крупнейших банка Японии отказались от работы со Сбербанком РФ

В отличие от таких компаний, как Aushan Holding, который намерен продолжить свое сотрудничество со страной-агрессором, многие другие компании и банки прекратили поддерживать бизнес на крови.
Три крупнейших банка Японии MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp прекращают денежные переводы и долларовые операции с российским Сбербанком, пишет газета Japan Today 27 марта.
Решение приняли из-за санкций США, принятых в феврале и запрещающих какие-либо операции со Сбербанком РФ. Запрет начинает действовать 28 марта.
При этом источники Japan Times сообщают, что японские банки, вероятно, будут искать альтернативные способы проведения платежей. К примеру, переводы через неамериканские банки.
Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено лишить Россию статуса страны наибольшего благоприятствования в торговле в рамках дополнительных санкций в связи с российским вторжением в Украину.
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