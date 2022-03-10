Три крупнейшие звукозаписывающие компании в мире остановили работу в РФ

Все участники «большой тройки» звукозаписывающих лейблов:, контролирующих более 70% мирового музыкального рынка, а это Sony Music Group, Warner Music и Universal Music
объявили о приостановке своей деятельности в России
на фоне войны в Украине.
10 марта об этом объявила Sony Music.
«Sony Music Group призывает к миру в Украине и прекращению насилия. Мы приостановили все бизнес-операции в России и будем продолжать поддерживать глобальные усилия по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся», — говорится в заявлении компании.
По данным Variety, сотрудники компании продолжат получать зарплату в течение неопределенного времени, а ситуация с артистами пока находится в стадии проработки.
Чуть позже о приостановке работы сообщила Warner Music
«WMG приостанавливает свою деятельность в России, включая инвестиции и проекты развития, продвижение и маркетинговую деятельность, а также производство всех новых физических носителей. Мы предпринимаем этот очень серьезный шаг максимально обдуманно. Мы и далее будем исполнять существующие обязательства перед нашими сотрудниками, артистами и авторами, делая все возможное, по мере развития ситуации», — говорится в заявлении.
Крупнейшая звукозаписывающая компания Universal Music объявила о закрытии своих офисов и приостановке всех бизнес-операций в России еще 8 марта.
«Мы призываем положить конец насилию в Украине. Мы поддерживаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии и поддерживаем усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из региона», — отмечалось в заявлении компании..
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