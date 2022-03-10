Три крупнейшие звукозаписывающие компании в мире остановили работу в РФ

20:17 10 Март Киев, Украина





10 марта об этом объявила Sony Music. Все участники «большой тройки» звукозаписывающих лейблов:, контролирующих более 70% мирового музыкального рынка, а это Sony Music Group, Warner Music и Universal Music объявили о приостановке своей деятельности в России на фоне войны в Украине.10 марта об этом объявила Sony Music.

«Sony Music Group призывает к миру в Украине и прекращению насилия. Мы приостановили все бизнес-операции в России и будем продолжать поддерживать глобальные усилия по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся», — говорится в заявлении компании.

По данным Variety, сотрудники компании продолжат получать зарплату в течение неопределенного времени, а ситуация с артистами пока находится в стадии проработки.



Чуть позже о приостановке работы сообщила Warner Music

«WMG приостанавливает свою деятельность в России, включая инвестиции и проекты развития, продвижение и маркетинговую деятельность, а также производство всех новых физических носителей. Мы предпринимаем этот очень серьезный шаг максимально обдуманно. Мы и далее будем исполнять существующие обязательства перед нашими сотрудниками, артистами и авторами, делая все возможное, по мере развития ситуации», — говорится в заявлении.

Крупнейшая звукозаписывающая компания Universal Music объявила о закрытии своих офисов и приостановке всех бизнес-операций в России еще 8 марта.