Третий спиртзавод продали по программе Большой приватизации

Предприятие «Укрспирт» продолжает свое участие в программе Большой приватизации. Всего в списке планируемых предприятий около 9 спиртзаводов. С аукциона вчера ушел третий.

Третий объект "Укрспирта" - Овечацкий спиртзавод (Винницкая обл.) был продан на аукционе 22 октября за 53 млн грн ООО "Амеланд", свидетельствуют результаты аукциона на сайте "Прозорро".

Согласно данным "Прозорро", стартовая цена выросла из 19,84 млн грн до 53 млн грн. Участие в аукционе принимали пять компаний. ООО "Амеланд" (Киев) ведет деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставляет услуги технического консультирования в этих сферах. Компания зарегистрирована три месяца назад. Конечным бенефициаром компании является Владимир Головко.

Как сообщалось, дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского спиртзавода (Винницкая обл.) состоялся 15 октября. Завод был продан ООО "ЛВН Лимитед" (акционерам Nemiroff) за 55,08 млн грн, что на 5 млн грн выше стартовой цены. Компания победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года. ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".