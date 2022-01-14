Третье аварийное отключение Запорожской ТЭС с начала года

13:13 29 Апрель Киев, Украина

Как сообщила пресс-служба ДТЭК, вчера, 28 апреля, на Запорожской теплоэлектростанции произошла аварийная остановка энергоблока №3. Нужно отметить, что остальные блоки в то время были на плановом отключении.

Аварийное отключение произошло в 11:01 из-за срабатывания защиты клапанов турбины.

"Причины срабатывания выясняются. Отключение энергоблока произошло без перебоев энергоснабжения собственных нужд. Отключения потребителей нет", – отмечается в сообщении.

В связи с этим на ТЭС началось подключение энергоблока №4. Также из резерва решили вывести по одному энергоблоку Криворожской и Приднепровской ТЭС.

Напомним, что две аварии на Запорожской ТЭС произошли в начале февраля.

3 февраля в результате аварии Энергодар остался без света и воды. Через час энергоснабжение было восстановлено. В ДТЭК причиной аварии назвали замыкание на подстанции Луч оператора системы распределения Запорожьеоблэнерго. А уже через два дня произошло аварийное отключение первого энергоблока.