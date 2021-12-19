Треть рынка круп в Украине находится «в тени», - эксперт

17:05 30 Ноябрь Киев, Украина

Известно, что традиционная крупа в Украине преимущественно отечественного производства, за исключением наиболее потребляемых – риса и гречихи.

Однако, по словам председателя правления Союза представителей зерноперерабатывающей отрасли Украины, на внутреннем рынке страны есть значительное количество продукции, завезенной из Польши или Турции, и продается под лейблами отечественного производства.

Эксперт отметил, например, когда в государстве были отмечены проблемы с производством гречихи, некоторые торговые сети и производители закупали ее у Казахстана, который в свою очередь у России. Переработанную крупу отправляли в Украину и продавали на прилавках под видом брендов.



Пока эта ситуация кардинально изменилась., Российская Федерация запретила вывоз гречки за границу. В больших количествах крупу тоже нельзя поставлять в Казахстан. То же происходит и в Беларуси. Следовательно, по словам эксперта, сейчас в Украине самое время для того, чтобы нарастить отечественное производство гречихи.

С рисом дела немного прозрачнее. Дело в том, что в Украине только один производитель риса, поэтому практически вся крупа – импортирована чаще всего из Вьетнама, Пакистана, Лаоса, Индии.

Специалист отмечает, что в Украине очень большое количество зерновой контрабанды. 90% продукции в магазинах и рынках – это контрабанда.



Так, согласно аналитическим данным, в Украине 30% производства круп относится к теневому рынку. В большинстве своем это частные лица или небольшие фермеры, сбыт у которых сосредоточен в основном на рынках или базарах.