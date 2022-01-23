ТРЦ теряют доход из-за карантина

Карантинные ограничения во многом подвели украинский бизнес и экономику в целом. Торгово-развлекательные центры получили свыше 20% убытков из-за арендного дохода. Эксперты делают выводы, что давление карантина будет еще влиять на сферу не менее 4-6 месяцев.

Представители бизнеса отмечают, что наплыв посетителей в магазины восстановится до осени этого года. Однако некоторые из них считают, что и после окончания локдауна посещаемость ТРЦ останется низкой.

Следует отметить, что устойчивость к локдауну как арендаторов, так и торговых центров во многом зависит от желания и возможности сторон договариваться о льготной арендной ставке на время карантинных ограничений. Так, около 70% девелоперов на период локдаунов отменили базовую арендную ставку, разработали и предложили арендаторам индивидуальные форматы сотрудничества.

Напомним, что в Национальном банке сообщают об ухудшении в апреле 2021 года оценки бизнесом экономического состояния своих предприятий, а также перспектив деятельности через усиленные карантинные ограничения и увеличение неопределенности.