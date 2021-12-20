Транспортные ограничения в Киеве принесли ущерба на $3 млн

Локдаун в Киеве – это не только ограничение работы многих предприятий, но и сбой транспортной системы. Эксперты посчитали убытки, которые понесли киевляне в первую неделю ограничений. Так, из-за потерянного в пробках рабочего времени город потерял около $ 3 млн. При этом аналитики считают, что последствия и отголоски ситуации будут более длительными.

Первую неделю транспортного локдауна в Киеве обошелся жителям столицы в 81,3 млн грн ($ 3 млн) из-за потерянного в пробках время. Об этом говорится в исследовании консалтингового агентства А + С Украина. Отмечается, что убытки в 81,3 млн грн не распространяются на киевлян, которые пользовались спецпропускам.

«Если попытаться определить цену решения о локдауне с закрытием общественного транспорта в Киеве и сравнить социально-экономические потери в рабочие дни прошлого и позапрошлого недели, то получится 81,3 млн грн», - отметили в А + С Украина.

По данным агентства, в понедельник задержка в пути составила 58%. Во вторник она снизилась до 50%, а уже в пятницу составляла 42% - почти столько же, как и в пятницу до введения ограничений на общественный транспорт. Стоимость потерь из-за ограничений на работу транспорта в А + С Украина посчитали с помощью сервиса ТомТом, умножив количество проведенных в пробках часов на стоимость одного часа работы.