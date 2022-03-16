Транспортные компании теряют деньги – данные Госстата

За три квартала 2020 года транспортными компаниями в Украине было перевезено 435,2 млн тонн груза. Это на 13,3% меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года. Согласно данным Государственной службы статистики Украины транспортная отрасль в Украине за период карантина потерпела серьезные убытки.

Известно, что грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 16,6% – до 210,7 млрд т/км. За девять месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 223,1 млн тонн грузов, что на 4,7% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года.

Исходя из данных Госстата, разграничение по виду транспорта выглядит так:

автомобильным транспортом перевезено 136,9 млн тонн (- 24,5%);

водным – 3,9 млн тонн (- 13%);

трубопроводным – 71,2 млн тонн (- 13,3%);

авиационным – 0,1 млн тонн (- 9,4%).

Напомним, что по статистике, грузовые перевозки по главной реке страны – Днепру – упали на период январь-июль 2020 г. на 8,6%. Такое сравнение сделали аналитики Администрации морских портов Украины, изучив цифры за аналогичный период 2019 года. В 2020 уже перевезли 5 млн тонн грузов!

По зерновым в этом году ситуация гораздо сложнее – перевозки пшеницы и другого зерна сократились с января по июль 2020 года на 71,1% и составили всего 1,6 тыс. тонн.

В Государственной службе статистики сделали анализ, чтобы определить тенденции для цен на продукты питания в Украине. Так, в сентябре текущего года было отмечено как подорожание, так и удешевление.