Трамп издал указы для снижения цен на лекарства в США

Очевидно, что для повышения своего рейтинга на фоне грядущих выборов, президент США Дональд Трамп усилил своё участие в борьбе за здоровье американского народа. По сообщению издания The Hill, намереваясь снизить стоимость лекарственных препаратов, Дональд Трамп подписал четыре соответствующих указа.

"Подписанные Трампом указы создают условия, чтобы штаты смогли планировать импорт дешевых препаратов из Канады", - сказано в публикации.

Также предусматривается ликвидация системы скидок для посредников, которые отныне автоматически должны получать клиенты в конечной стоимости препаратов. Другие требования направлены на уменьшение цены на инсулин, а также регуляцию стоимости лекарственных препаратов для страховых компаний.

Трамп подчеркнул, что начало действия его указов задержаны до 25 августа, чтобы дать возможность руководителям фармацевтических производств, выступают категорически против этой идеи, предложить альтернативу.

Также Трамп анонсировал встречу с руководителями лекарственных компаний в следующий вторник в Белом доме.

Напомним, что 10 июля Трамп впервые согласился надеть медицинскую маску. Тогда Дональд Трамп планировал визит в военный госпиталь и пообещал надеть маску, хотя зачастую избегает ее носить.

Позже Трамп высказался против обязательного ношения масок. Глава Белого дома выступает за свободу выбора в решении носить маски или нет. При этом он не отрицает их полезность.