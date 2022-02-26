Товары оборонного назначения будут закупать через международные организации

08:52 30 Май Киев, Украина

Украинское правительство намерено закупать товары оборонного назначения через международные специализированные организации в соответствии со стандартами НАТО

Данное решение обнародовала пресс-служба Кабинета Министров Украины.



В сообщении говорится, что правительство приняло постановление «Об утверждении перечня международных специализированных организаций, их представительств, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения», которое позволяет закупать необходимые товары, работы и услуги через специализированные международные организации для сил безопасности и обороны Украины.



Отмечается, что среди них: Агентство НАТО по связи и информации (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency) и Программа правительства США «Международные военные продажи» (Foreign Military Sales).