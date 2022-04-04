Товарооборот в Украине сократился – данные за 2020 год

За январь-октябрь 2020 товарооборот Украины достиг 82,76 млрд долларов, что на 8,81% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дефицит торговли товарами за этот период составил 3,2 млрд долларов, сократившись вдвое по сравнению с январем-октябрем прошлого года. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

За этот период в Украине импортировали товаров на более 43 млрд долл (по сравнению с аналогичным периодом 2019 импорт уменьшился на 5,99 млрд $ или на 12,21%).

Экспортировали из Украины на 39,72 млрд $ (уменьшение экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2019 составил 2 млрд $ или 4,82%).

Первое место по экспорту из Украины - в зерновых - на 7,63 млрд $. Больше всего импортировали в Украину - топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – 6,35 млрд $

Напомним, в Минэкономики отметили, что продолжается адаптация экономики к новым реалиям сегодняшнего дня и условий функционирования с учетом изменчивости ситуации с уровнем заболеваемости COVID-19. Отдельные виды промышленной деятельности, строительство (активное продолжение программы "Большая стройка"), сфера торговли (как оптового товарооборота, так и активное развитие розничного сегмента рынка) продемонстрировали улучшение своей динамики.