Товарооборот Украины снизился на 8 млрд долларов - коронакризис

Государственная таможенная служба заявляет о снижении товарооборота из-за коронакризиса. Согласно данным период январь-октябрь 2020 года стал убыточнее на 9% в соответствии с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот Украины на данный момент составляет $82,67 млрд.

За этот период в страну импортировали товаров на $43,03 млрд (меньше на $6,01 млрд, или на 12% по сравнению с 2019 годом), экспортировали – на $39,64 (меньше на $2 млрд или на 5%). Размер отрицательного сальдо составил $3,4 млрд.

44% товаров импортируют из стран ЕС, 16% – из стран СНГ, 40% – из всех остальных.

Наибольшую долю среди импортируемых товаров составляют:

Топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки – 14,75%;

Реакторы, котлы, машины, оборудование – 11,15%;

Средства наземного транспорта – 10,2%.

Экспортируется 38% товаров в ЕС, 12% – в страны СНГ, 50% – к другим.

Наибольшую долю среди экспортируемых товаров составляют зерновые культуры – 19,25%, черные металлы – 16,16%, жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски – 11,29%.