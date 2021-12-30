Товарооборот розничной торговли в Украине растет

Государственная служба статистики Украины подготовила данные о розничной торговли в Украине. Согласно данным за март 2021 года данные товарооборота выросли на 13,1% в сравнении с показателями марта 2020 года.

При этом всего лишь за март этот показатель увеличился почти что на 2%. Всего по итогам первого квартала текущего года оборот розничной торговли увеличился на 7,5%. В денежном соотношении — до 317,576 млрд грн. Больше всего в этом отношении отличилась Киевская область — 14,6%, Черновицкая область (торговля выросла на 13,7%), Винницкая (на 12,5%) и Тернопольская (на 11,8%).

Напомним, что товарооборот между Турцией и Украиной за первое полугодие 2020 года составил 2,3 млрд долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года можно отметить увеличение на 1,7%. Такие данные сообщили в пресс-службе МЭРТ. По следам онлайн-конференции, которая состоялась 20 апреля текущего года, были отмечены положительные моменты в торговых отношениях двух стран.