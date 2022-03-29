Торги в понедельник зафиксировали снижение цен на нефть – подробности

Нефтяные котировки снижаются в цене, основной причиной происходящего эксперты называют новый штамм коронавируса. Утром в понедельник биржи Нью-Йорка зафиксировали новую стоимость марки Brent. Сентябрьские поставки обошлись покупателям в $76,06 за баррель нефти.

Согласно данным Bloomberg, их стоимость снизилась на 0,14%. При этом августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,15% и достигли цены в 75,05 долл. за баррель.

До сегодняшних торгов нефть 4 дня подряд росла в цене. Но сейчас трейдеры и инвесторы осторожны, ведь должны быть проведенными переговоры стран-членов ОПЕК+.

«Укртранснафта» импортирует алжирскую нефть. В июне текущего года государственная компания «Укртранснафта» стала впервые транспортировать по нефтетранспортной системе Украины алжирскую нефть. Речь идет о сорте Saharan Blend.