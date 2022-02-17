Топлива в Киевской области продано на 1188,7 млн грн

14:02 25 Сентябрь Киев, Украина

Главное управление статистика в Киевской области опубликовало данные о продаже нефтепродуктов в и газа в Киевской области. Согласно им работало 504 автозаправочных станций, из которых только 9 продавали метан.

Общий товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и газа составил 1188,7 млн.грн, из него 455,3 млн.грн (38,3% от общих продаж) товарооборот от продажи бензина моторного, 446,6 млн.грн (37,6% ) - дизельного топлива, 284,2 млн.грн (23,9%) - газа сжиженного (пропана, бутана), 2,6 млн.грн (0,2%) - газа сжатого (метана). Объем продаж дизельного топлива составил 17,7 тыс.т, что на 19,2% больше, чем в августе 2019р., бензина моторного - 15,0 тыс.т (на 23,0% больше), газа сжиженного - 13,4 тыс.т (на 15,9% больше), газа сжатого - 0,2 тыс.т (на 37,7% меньше). В объеме реализованного бензина моторного 68,3% приходилось на продажу бензина моторного марки А-95, 25,8% - А-92.

Розничный товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и газа составил 1002,9 млн.грн, из него 404,8 млн.грн (40,4% от общих продаж) товарооборот от продажи бензина моторного, 337,4 млн.грн (33,6% ) - дизельного топлива, 258,8 млн.грн (25,8%) - газа сжиженного (пропана, бутана), 1,9 млн.грн (0,2%) - газа сжатого (метана). Объем розничных продаж бензина моторного составил 13,4 тыс.т, что на 21,3% больше, чем в августе 2019р., Дизельного топлива - 13,3 тыс.т (на 19,4% больше), газа сжиженного - 12 3 тыс.т (на 16,2% больше), газа сжатого - 0,1 тыс.т (на 34,1% меньше). В объеме реализованного бензина моторного 68,7% приходилось на продажу бензина моторного марки А-95, 26,3% - А-92.