Титано-магниевый комбинат (Запорожье) остановит свою работу

black;">Запорожье новости: Запорожский титано-магниевый комбинат должен больше 500 миллионов гривен за свет. «Запорожоблэнерго» будут вынуждены прекратить поставку энергоснабжения с середины месяца. Также, компания заявляет, что не намерена заключать новый договор с потенциальными должниками.

По закону в случае если действие договора между потребителем и поставщиком истекло, оператор обязан прекратить электроснабжение полностью или частично. Ответственность полностью возлагается на руководство ЗТМК.

16 июля облэнерго уже направляло предупреждение о прекращении поставок. в компании также обратились к руководству области с просьбой предпринять меры и не допустить возникновения техногенной катастрофы из-за остановки комбината.

ЗТМК на сегодня должен за потребленную электроэнергию порядка 600-700 млн. и эта цифра продолжает расти.

Сейчас 51% пакет акций предприятия принадлежит государству, а остальные 49% – Фирташу. Фонду госимущества удалось с боем назначить своего директора и сместить с должности менеджера Владимира Сивака, при управлении которым убытки предприятия достигли полумиллиарда гривен.