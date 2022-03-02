Теперь иностранцы смогут законно пользоваться украинскими недрами

08:35 02 Июнь Киев, Украина

Разработка и добыча полезных ископаемых в Украине не всегда ведется высокотехнологичными методами. Вспомнить хотя бы добычу янтаря. Есть надежда на прогресс в этой отрасли. В Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект, в котором прописаны правила пользования недрами Украины иностранцами и лицами, не имеющими гражданства. «За» проголосовали 292 народных избранника.

Все важные сведения содержатся в пояснительной записке. В частности, в ней говорится, что отныне недропользователями могут быть иностранцы, кроме тех, которые имеют гражданство страны-агрессора. Также не смогут пользоваться украинскими недрами компании или отдельные личности, которые находятся под санкциями.

Ранее сообщалось, что в «Госгеонедра» рассказали, как будут проверять недропользователей. За 2021 год проверят более трети всех, причем это только планово. Внеплановые проверки также будут идти по графику.

Также мы писали и о том, что в СНБО решили национализировать недра Украины.