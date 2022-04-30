Тендер "УЗ" общей стоимостью 164 млн грн

Аукцион в котором "Укрзализныця" закупит металлопроката на 164 миллиона назначен на 4 октября. Объемы предоставляемой продукции колеблются в районе 3,5тыс.тонн.
Об этом говорится в сообщении в системе "Prozorro.Публичные закупки", передает ГМК-Центр.
Так, филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" намерен осуществить закупку металлопроката в таких объемах:
• прокат толстолистовой – 2,8 тыс. тонн;
• прокат тонколистовой х/к, г/к– 624,1 тонн;
• сталь тонколистовая оцинкованная – 5,7 тонн.
Так, филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" намерен осуществить закупку металлопроката в таких объемах:
• прокат толстолистовой – 2,8 тыс. тонн;
• прокат тонколистовой х/к, г/к– 624,1 тонн;
• сталь тонколистовая оцинкованная – 5,7 тонн.
Аукцион назначен на 4 октября. Срок подачи заявок – до 27 августа. Поставки продукции, по условиям тендера, планируется завершить до конца года.
Филиал "Центр обеспечения производства" – обособленное подразделение "Укрзализныци". Целью его деятельности является обеспечение потребностей компании материально-техническими ресурсами, предоставление услуг, обеспечение эффективного функционирования и развития производственно-технологического комплекса железнодорожного транспорта Украины.
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