Тендер "УЗ" общей стоимостью 164 млн грн

19:48 28 июля Киев, Украина

Аукцион в котором "Укрзализныця" закупит металл опроката на 164 миллиона назначен на 4 октября. Объемы предоставляемой продукции колеблются в районе 3,5тыс.тонн.

Об этом говорится в сообщении в системе "Prozorro.Публичные закупки", передает ГМК-Центр.



Так, филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" намерен осуществить закупку металлопроката в таких объемах:



• прокат толстолистовой – 2,8 тыс. тонн;

• прокат тонколистовой х/к, г/к– 624,1 тонн;

• сталь тонколистовая оцинкованная – 5,7 тонн.