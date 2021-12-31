Таможня считает, что импортеры работают в «тени» на 90%

Глава Государственной таможенной службы рассказал об украинских импортерах. По словам Павла Рябикина, свыше 90% из них работают в «тени» тем самым уменьшая долю налогообложения.

По его словам, это — 130-ть тысяч компаний, поступления от которых в государственный бюджет составляют лишь 22 миллиарда гривен. В то время, как 3% «белых импортеров» приносят в бюджет более 300 млрд гривен.

Чиновник отметил, что более жесткий контроль за такими компаниями может ежегодно дополнительно приносить 100 млрд гривен государству. Этот сегмент характеризуется наибольшими злоупотреблениями и крупнейшими потерями. Зафиксировано массу проблем, начиная с отсутствующей реальной статистики о том, что ввозят в Украину, и заканчивая статистикой реальных цен.

По мнению главы ведомства, из-за отсутствия полных и достоверных сведений о злоупотреблениях упомянутые 100 млрд грн госпотерь на таможне могут оказаться 120-150 млрд грн. Напомним, в Государственной фискальной службе информируют о первых положительных результатах от проведения операции «Детенизация». Как сообщил глава ГФС Вадим Мельник, с начала 2021 года удалось уменьшить ежемесячный объем «скруток» на более чем 1 млрд гривен.