Табачный гигант Philip Morris прекращает работу в России

Американская табачная компания Philip Morris приостановит инвестиции в РФ, а также сокращает производство на ее территории.
Наиболее известные марки компании Philip Morris: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагрева табака IQOS).
Наиболее известные марки компании Philip Morris: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагрева табака IQOS).
Philip Morris – американская глобальная сигаретная и табачная компания, продающая свою продукцию более чем в 180 странах мира. Крупнейший табачный производитель и экспортер Запада.
До этого британская табачная компания Imperial Brands (Davidoff, Winston, Richmond и Gitanes) заявила, что прекращает продажу и производство в России продукции своих товаров.
До этого британская табачная компания Imperial Brands (Davidoff, Winston, Richmond и Gitanes) заявила, что прекращает продажу и производство в России продукции своих товаров.
При этом компания, как и многие другие мировые производители, продолжит платить зарплату работникам в России. Такие решения принимают, чтобы власти РФ не могли конфисковать имущество компаний в стране в пользу государства.
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