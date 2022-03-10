Табачный гигант Philip Morris прекращает работу в России

19:00 09 Март Киев, Украина





Наиболее известные марки компании Philip Morris: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагрева табака IQOS). Американская табачная компания Philip Morris приостановит инвестиции в РФ, а также сокращает производство на ее территории.Наиболее известные марки компании Philip Morris: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагрева табака IQOS).

Philip Morris – американская глобальная сигаретная и табачная компания, продающая свою продукцию более чем в 180 странах мира. Крупнейший табачный производитель и экспортер Запада.



До этого британская табачная компания Imperial Brands (Davidoff, Winston, Richmond и Gitanes) заявила, что прекращает продажу и производство в России продукции своих товаров.

"В свете последних событий мы с сегодняшнего дня (9 марта. – Ред.) прекращаем всю деятельность в России. Это включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение какой-либо деятельности по продажам и маркетингу", – говорится в заявлении Imperial Brands.

При этом компания, как и многие другие мировые производители, продолжит платить зарплату работникам в России. Такие решения принимают, чтобы власти РФ не могли конфисковать имущество компаний в стране в пользу государства.