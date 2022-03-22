Сын Януковича продает бизнес-центр, построенный в оккупированном Донецке, через OLX

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича продает крупный бизнес-центр. Здание «Столичного» размещено в оккупированном Донецке и стоит свыше 600 тысяч долларов. Согласно информации бизнес-центр был построен компанией Александра Януковича - МАКО Холдинг.

Наши журналисты смогли найти объявление на OLX, которое в подробностях описывает объект продажи. Цена бизнес-центра 一 $ 698 950. Бизнес-Центр находится на проспекте Богдана Хмельницкого, 102-Б. Площадь объекта составляет 1700 квадратных метров.

Кроме этого, в бизнес-центра является охрана, парковка, грузовые лифты, автономное отопление и видеонаблюдения. Объявление опубликовано от 24 мая 2021 года.