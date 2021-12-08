Своп-аукционы НБУ: график и параметры

Национальный банк Украины продолжает деятельность на финансовом рынке. Одной из задач регулятора является необходимость создания и полного формирования хеджирования процентного риска. Для этого НБУ проводит аукционы СВОП процентной ставки. Их график на II квартал 2021 года банк уже опубликовал у себя на сайте.

Поэтому Нацбанк сохранил частоту аукционов во II квартале: они будут проходить в каждую вторую и четвертую среду месяца, один сроком на 1 или 2 года, второй - на более долгий срок (3, 4 или 5 лет).

Первый своп-аукцион состоится 7 апреля (сроком на 2 года), второй - 21 апреля (на 3 года). Следующие аукционы пройдут 12 мая (на 1 год), 26 мая (на 4 года), 9 июня (на 2 года) и 23 июня (на 5 лет).

НБУ также решил сохранить объемы условной суммы, будет предлагаться на своп-аукционах, установив границу на уровне 500 млн грн на один аукцион. Подробные параметры и результаты аукционов будут публиковаться на официальном сайте Нацбанка.

В июле прошлого года Национальный банк провел первый своп-аукцион. По состоянию на 23 марта 2021 состоялось 11 таких аукционов, на которых регулятор заключил с банками соглашения на 16,5 млрд грн. Из них соглашения сроком на 2 года составили около 2,6 млрд грн, на 3 года - 8 млрд грн, на 4 года - 4 млрд грн и на 5 лет - 2 млрд грн. В целом такие операции НБУ осуществили 16 банков.

Главной задачей этих аукционов остается содействие запуска рынка операций процентного свопа как важной предпосылки для развития долгосрочного кредитования в Украине.