Свободная экономическая зона в Украине - подробности

В Офисе президента собираются создать еще одну свободную экономическую зону. Об этом сообщил руководитель ведомства. Так, СЭЗ планируют создать на территории нескольких западных регионов Украины.

Известно, что сейчас проект свободной экономической зоны на западе Украины, по словам главы президентского офиса, находится на этапе разработки. Этот вопрос еще будет обсуждаться на уровне экспертов и народных депутатов.

"Сегодня эти две зоны, эти две экономические возможности тоже должны сработать на объединение страны", - заявил руководитель Офиса президента.

Ранее сообщалось, что вопрос о возможности создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе буквально «взорвал» украинский медиапространство. Эксперты и общественно-политические деятели наперегонки обсуждают целесообразность такой инициативы.