Свежие данные НКЦБФР об инвесторах - мошенниках

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины опубликовала свежий список компаний, которые мошенническим путем получали средства вкладчиков. С июня месяца 2021 года НКЦБФР уже в третий раз обновляет список этих злоумышленников, на данный момент он колеблется в пределах шести.
В обновленный список включены: InvestMarkets, JustTradingCompany, Alfatrust, Downmarkets, uTrader, Trend Brocker.
Часть сомнительных финансовых проектов попали в список по рекомендации регуляторов финансовых рынков стран Евросоюза. Часть – благодаря обращениям граждан, предоставившим подтверждающие документы о потери ими значительных средств, инвестированных в эти проекты.
Всего, по данным НКЦБФР, в Украине внесено в список сомнительных финансовых проектов и финансовых пирамид 76 компаний.
Полный список опубликован на сайте нацкомиссии.
В обновленный список включены: InvestMarkets, JustTradingCompany, Alfatrust, Downmarkets, uTrader, Trend Brocker.
Часть сомнительных финансовых проектов попали в список по рекомендации регуляторов финансовых рынков стран Евросоюза. Часть – благодаря обращениям граждан, предоставившим подтверждающие документы о потери ими значительных средств, инвестированных в эти проекты.
Всего, по данным НКЦБФР, в Украине внесено в список сомнительных финансовых проектов и финансовых пирамид 76 компаний.
Полный список опубликован на сайте нацкомиссии.
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