Суходольский спиртзавод продали по рекордной цене 60,3 млн грн

Пресс-служба Фонда государственного имущества Украины сообщает о продаже шестого спиртзавода сети Укрспирт. Суходольское предприятие было продано на аукционе за 60,3 млн гривен, что в 2,7 раз превышает изначально запланированную стоимость.

В аукционе участвовало четыре компании, которые в конкурентной борьбе подняли цену объекта со стартовых 21,6 млн грн в 2,7 раза, говорится в сообщении.

11 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет государственную монополию на производство спирта. Согласно документу, с 1 июля 2020 года отменяется госмонополия на производство спирта, в т.ч. как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей.

Из шести объектов Укрспирта, Суходольский спиртзавод продан по самой высокой цене. Предыдущий "рекорд" принадлежал Овечацкому спиртзаводу – 53 млн грн. Общая сумма от приватизации шести заводов составила 268 млн грн.

Прозрачные аукционы приватизации работают таким образом, что каждый инвестор имеет возможность получить полную информацию об объекте, и на ее основе принимает решение об участии и определяет приемлемую для себя цену объекта, объясняет Фонд госимущества.

В случае, когда высокая стартовая цена не позволяет привлечь потенциальных инвесторов, ФГИ автоматически назначает повторный аукцион со сниженной стартовой ценой.

15 октября 2020 года в Украине продали первый спиртзавод. 20 октября – второй. 22 октября – третий. 28 октября – четвертый, 29 октября – пятый. 30 октября ФГИ не смог продать Хоростковский спиртзавод за 63 млн грн.