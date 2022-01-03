«Судмаш» выставили на аукцион - ФГИУ

В рамках «Большой приватизации» будет продан завод «Судмаш» в Херсоне. Об этом заявил Фонд государственного имущества Украины. Одна из причин – долги предприятия и отсутствие доходов.

Указывается, что на сегодняшний день это предприятие считается убыточным. Поэтому из-за больших долгов перед кредиторами и рабочим штатом государство решило его приватизировать. Известно, что соответствующий аукцион пройдет 30 апреля. Стартовая цена за завод — 67 млн гривен. На торгах будет выставлен полный пакет акций предприятия.

Ранее государственный концерн «Укроборонпром» передал для приватизации сразу 15 отечественных предприятий и 2 акционерных сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда имущества Украины.

По данным концерна, на текущий момент эти предприятия не имеют стратегической важности для государства и никак не влияют на обороноспособность Украины.