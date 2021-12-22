Суд отменил штраф АМКУ для JTI

Северный апелляционный хозсуд 25 марта удовлетворил иск ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" к Антимонопольному комитету (АМКУ) и отменил штраф на сумму 923 млн грн, наложенный комитетом в 2019 году.

При этом суд апелляционной инстанции по требованию представителей группы JTI отменил решение Хозсуда города Киева, которым было отказано в удовлетворении указанного иска к АМКУ, сообщает Finbalance.

Как сообщалось, Северный апелляционный суд 24 марта удовлетворил апелляционную жалобу ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис энд Дистрибьюшн", отменив штраф в 1,2 млрд грн, наложенный Антимонопольным комитетом в 2019 году.

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина". В том числе "Джей Ти Интернешнл Украина" – на 430 млн грн, а "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" – на 490 млн грн.

АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф. "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн, но компания с помощью судов первой добилась отмены своей части штрафа в размере 3,4 млрд грн.

Антимонопольный комитет также рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко" ("В.А.Т. - Прилуки"), "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.