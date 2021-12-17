Строительство завода по производству микросхем в Техасе за 17 млрд долларов

11:59 24 Ноябрь Киев, Украина

17 миллиардов долларов выделит компания Samsung на строительство завода в Техасе по изготовлению микросхем. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Мол, на этом настаивает администрация президента Джо Байдена. Официальное объявление должно появиться в ближайшее время, от имени губернатора штата Грега Эбботта.

Решение об участии в проекте компании комиссары округа и городской совет единогласно было принято еще в сентябре. По предварительным оценкам, новый завод создаст 1800 рабочих мест.



Впрочем, реальное производство начнется не раньше 2024 года.

Также известно, что крупнейшим поставщиком чипов стал бренд Samsung. По данным аналитической компании Ай-Си-Инсайтс, во втором квартале текущего года южнокорейская компания вытеснила с лидерской позиции на рынке американскую Интел.







