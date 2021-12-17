Строительство завода по производству микросхем в Техасе за 17 млрд долларов

17 миллиардов долларов выделит компания Samsung на строительство завода в Техасе по изготовлению микросхем. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Мол, на этом настаивает администрация президента Джо Байдена. Официальное объявление должно появиться в ближайшее время, от имени губернатора штата Грега Эбботта.
Решение об участии в проекте компании комиссары округа и городской совет единогласно было принято еще в сентябре. По предварительным оценкам, новый завод создаст 1800 рабочих мест.
Впрочем, реальное производство начнется не раньше 2024 года.
Впрочем, реальное производство начнется не раньше 2024 года.
Также известно, что крупнейшим поставщиком чипов стал бренд Samsung. По данным аналитической компании Ай-Си-Инсайтс, во втором квартале текущего года южнокорейская компания вытеснила с лидерской позиции на рынке американскую Интел.
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