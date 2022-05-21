Строительство трех ЖК обанкротившегося банка "Аркада" остановлено

20:21 18 августа Киев, Украина

С 16 августа финансирование строительства 3ех ЖК банка Аркада заморожено. Основной причиной является отказ подписания графика достройки одной из сторон.



Строительство трех жилых комплексов ("Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах") обанкротившегося банка "Аркада" остановлено. Причиной является отказ представителя ЖК "Эврика" от подписания графика достройки. С 16 августа финансирование строительства 39 домов прекращено. Об этом заявил гендиректор девелоперской компании Stolitsa Group Эдуард Соколовский.



Таким образом действие меморандума об окончании строительства домов прекращается в связи с отказом одной из сторон.



"Сторона восемь (Stolitsa Group, – ред.) официально предупредила общественный актив, что с понедельника прекращается все финансирование по "Эврике", "Патриотике на озерах" и "Патриотике". Проводим консультации… Мы финансировать по этому меморандуму не имеем права. На сегодня переходим в состояние переговоров", – заявил Соколовский.



На официальной странице инвесторов ЖК "Аркады" подтвердили информацию о приостановлении финансирования охраны и ЖКХ-услуг.



"Вероятное массовое хищение имущества на ЖК "Эврика" может привести к резкому увеличению дефицита средств по данному комплексу", – сказано в сообщении.



Также 16 августа с объектов вывезли тяжелую строительную технику. Все работы полностью остановлены.



Напомним, в апреле 2021 года власти утвердили дорожную карту о достройке и передаче квартир инвесторам банка "Аркада". Меморандум подписали главы Нацбанка, МВД и мэр Киева. В планах было закончить строительство в течение 3-5 лет.