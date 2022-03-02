Строительство молочно-товарного комплекса на 2 тыс голов коров на Харьковщине

10:33 01 Июнь Киев, Украина

Развитие фермерского бизнеса в Украине дало толчок развитию животноводства. Особенно важным при этом стало строительство современных, соответствующих мировым стандартам ферм. Так, ООО АФ «Песчанская», что в Харьковской области, завершает третий этап строительства молочно-товарного комплекса. Работы в одном из корпусов почти завершены. Уже скоро он планируется к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Наталинськой общины.

Следует отметить, что третья очередь строительства рассчитана на пребывание 1920 голов коров. В одном корпусе могут одновременно находиться 450 животных, а все помещения оборудованы в соответствии с современными требованиями.

На сегодня поголовье ООО АФ «Песчанская» насчитывает 3100 животных, из них 1368 - фуражные коровы, а 1170 - дойное стадо. Средняя продуктивность коров - 35 л молока в сутки. В процессе производства фактически отсутствует человеческий фактор. Процесс доения происходит на молочной карусели, на которой одновременно находятся 60 животных. От коровы молоко по трубопроводу сразу попадает в автоцистерны, в которых оно транспортируется заказчику. Процесс охлаждения происходит в потоке.

Кроме того, продукция агрофирмы используется также для производства детского питания. Хозяйство входит в топ-5 крупнейших предприятий Украины по надоям. Постоянным партнером ООО АФ «Песчанская» является компания «Danone», детские простокваши которой изготовлены из молока, произведенного на Красноградщине.