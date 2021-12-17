Строительную компанию Stolitsa Group подозревают в уклонении от уплаты налогов

14:16 18 Ноябрь Киев, Украина

Налоговики подозревают бенефициаров строительных компаний Stolitsa Group в уклонении от уплаты налогов на 100 млн. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на определение Днепровского районного суда, сообщают СМИ.

По данным следствия, группа предприятий Stolitsa Group организовали схему, по которой выводили наличные деньги и занижали налогооблагаемую базу. В частности, компания Бизнес-Гарант в декларации за прошлый год незаконно перечислила 760 млн грн кипрским компаниям, при этом не отнесла эту сумму к объекту налогообложения. В результате в бюджет не поступило почти 100 млн. гривен по налогу на прибыль.



По данным журналистов, застройщики строят ряд жилых комплексов в столице. Финансирование осуществляется за счет привлечения средств от физических лиц через определенные инвестиционные фонды, входящие в состав подозреваемых компаний. Эти деньги частично направляются на финансирование строительства, а другая часть выводится в тень – их перечисляют на подконтрольные предприятия в качестве оплаты ценных бумаг и предоставления финансовой помощи.







