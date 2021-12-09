Страховые компании урезают бюджеты на рекламу

Украинские страховые компании сокращают свои бюджеты. Данные об этом разместил Национальный банк Украины. Согласно отчетности, в 2020 году страховые компании урезали траты на осуществления маркетинговой и рекламной деятельности.

В частности, бюджет был сокращен на 11%. На рекламу и маркетинг было потрачено лишь 85,6 млн грн.

При этом аналогичным образом были сокращены расходы на заключение договоров. Здесь уже речь идет об уменьшении бюджета в 3,4% (до 10,52 млрд гривен) в аналогии с 2019 годом. Также по итогам прошлого года административные расходы страховщиков выросли на 30,2% – до 5,7 млрд грн. Однако в то же время расходы на сбыт услуг упали на 18,2% – до 2,11 млрд грн.