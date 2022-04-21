Столица готова принимать гостей

21:44 21 июля Киев, Украина

За последние полгода столицу нашей Родины посетило ни много ни мало 300 000 иностранных туристов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.



Достаточно большое количество туристов из разных стран желает ощутить величие украинских просторов.

Основная часть туристов посещала столицу в период апреля-июня – около 200 000.



Чаще всего иностранцы приезжали в Киев из США – 26 576 человек. На втором месте израильтяне – 22 684, на третьем граждане Турции – 21 057 туристов.

В топ-10 стран, чьи граждане посетили Киев с начала года, также вошли: Германия, Беларусь, Саудовская Аравия, Азербайджан, Великобритания, Грузия и Индия.

Количество внутренних туристов, побывавших в Киеве в первом полугодии, составило более 500 000 человек.



Киев получил 22,5 млн грн туристического сбора за отчетный период, сообщила замглавы КГГА Марина Хонда.



По ее словам, развитие туризма после пандемии станет для Киева одним из главных приоритетов. Для повышения туристической привлекательности в городе на данном этапе реализуется несколько крупных проектов. В частности, начала работу "Академия гостеприимства" для подготовки волонтеров в сфере туризма.



Также в Киеве планируют создать инклюзивный туристический маршрут по главным достопримечательностям столицы.



13 января 2020 года в КГГА сообщили, что доход Киева от туристического сбора за 2019 год превысил 63 млн грн, что почти в два раза больше по сравнению с 2018 годом.

Киев посетили 116 000 иностранных туристов в первом квартале 2021 года.