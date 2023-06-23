Стоит ли учить детей тому, как открыть свой бизнес?

Так заведено, что в нашей стране в государственных школах и ВУЗах обучают лишь наемной работе. Редко кто задумывается о другом будущем для своих детей и дает им базу для начала собственного бизнеса. Однако современные тенденции свидетельствуют о том, что это делать крайне необходимо – ведь именно предприниматели наполняют бюджеты страны.

О том, как сделать образование нужным и полезным, какие новые предметы следует ввести в украинских школах и вузах, шла речь во время четырехдневной онлайн-конференции по предпринимательству Startup Campus от сети стартап-инкубаторов YEP. YEP – резидент открытой платформы инноваций Reactor.ua.

Андрей Заикин, основатель YEP

В Украине есть успешные стартапы, в том числе и «единороги», инвестиционные фонды, хороший экспертный круг. В то же время предпринимательством в Украине начинают заниматься в достаточно зрелом возрасте.

Украинский университетам не хватает программ, которые помогают стартапам и обучают их. Тогда как в других странах с развитой экосистемой ситуация другая – там предпринимательству начинают учить еще со школы.

Такое образование помогает студентам и ученикам развить креативное и инновационное мышление, которое позволит им принимать правильные решения, решать сложные проблемы, а также научит тонкостям работы в команде.

Мы уже три года развиваем предпринимательскую культуру и экосистему в украинских университетах. Сейчас уже есть первые плоды этой работы. Поэтому нужно переходить к следующему этапу – закрепить эти тренды и дать еще больший толчок для развития этой экосистемы.

Совместно с Министерством образования мы решили поддержать те университеты и отдельных преподавателей, которые хотят развивать предпринимательство. Собрали кейсы из лучших мировых экосистем (США, Израиль, Эстония) и провели онлайн-конференцию, чтобы дать им больше знаний и усилить экспертизу.

Елена Донец, основатель и COO в DUCO, Израиль

Курс по предпринимательству есть в каждой израильской школе. Дети начинают понимать, что такое стартап и бизнес, еще с самого раннего возраста. Израильские школы учат высокой толерантности к ошибкам, что является основой предпринимательской культуры. Так, предприниматели, которые зафейлили несколько стартапов, ценятся больше, чем те, у кого не было еще неудач, ведь они имеют опыт и готовы вопреки проблемам продолжать свое дело или начинать новое.

Учитывая это, во время конференции мы представили курс по предпринимательству для школ, который уже введен в киевских школах на Подоле. Первую лекцию посетили ученики из 20 школ, после чего они продолжат трехнедельный базовый курс. С сентября планируем масштабировать инициативу на все школы, которые захотят внедрить у себя курс по предпринимательству.

Отт Пярна, руководитель отдела маркетинга в Delta-центре Университета Тарту

Следующим этапом является построение предпринимательской экосистемы в университете, которая должна включать три компонента:

Политическая воля руководства университета. Операционные менеджеры – люди, которые будут воплощать это на практике. Преподаватели программ – люди, которые обладают техническими знаниями, предпринимательскими компетенциями.

Хорошим примером такой системы является университет Северной Каролины, где запустили отдельную структуру – «предпринимательскую клинику» (Entrepreneurship Clinic).

Студенты могут выбрать семестр обучения там, и это полноценная дисциплина, за которую они получают оценки. Они выбирают компанию, с которой будут разрабатывать свой продукт во время обучения. После этого студент может пойти работать в эту компанию и внедрять свою инновацию там, или создавать свой стартап и искать инвесторов уже отдельно. Это интересный опыт, благодаря которому студенты могут усовершенствовать свои soft skills и получить ценный опыт перед запуском собственного проекта.

Кроме того, ради частого общения компаний со студентами университет специально разместил кафе только в учебном корпусе. То есть работники высокотехнологичных предприятий, расположенных в другой части корпуса, обедают в студенческой столовой, знакомятся с будущими коллегами. Такие нюансы создают настоящую культуру внутри университета.

Startup Campus состоялась при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», Министерства иностранных дел Эстонии, Университета Тарту, Министерства образования и науки Украины, Cisco, ОККО, ERC Distribution, reactor.ua, Genesis, Axon Partners.

В конференции приняли участие 227 педагогов, 420 студентов, 170 учащихся школ. YEP уже три года работает над развитием предпринимательства в университетах.