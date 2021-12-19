Стоимость жилья в Украине: цена по регионам

07:04 13 Июль Киев, Украина

На ценообразование жилья на вторичном рынке в разной степени влияет множество факторов, среди которых – месторасположение, тип дома, состояние квартиры и домовых коммуникаций, уровень развития инфраструктуры и т.д. В этом году немаловажным стал и карантин, который значительно повлиял на трансформацию рынка недвижимости. В условиях самоизоляции люди начали более осознанно подходить к выбору жилья, отдавать предпочтение комфорту и безопасности.

Средняя цена квартир, по данным аналитиков, на вторичном рынке по Украине в 2019 году составила 25 тыс. долл. за однокомнатную, 36 тыс. долл. – двухкомнатную и 46 тыс. долл. – трехкомнатную. В этом году стоимость недвижимости выросла на 12% в сегменте однокомнатных квартир, теперь за нее просят 28 тыс. долл., 2х и 3х подорожали на 5,5% (38 тыс. долл.) и 8,7% (50 тыс. долл.), соответственно. На фоне пандемии рынок недвижимости замер, но уже в июне ситуация стабилизировалась и цены на вторичку вернулись на докарантинный уровень.

Ключевой фактор влияющий на стоимость – площадь и количество комнат. В отличии от первичного рынка, где стоимость за квадратный метр одинаковая для всех квартир, на вторичном рынке квадратный метр небольших квартир стоит дороже, чем двух- или трехкомнатных. Так, по данным онлайн-платформы, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве за первое полугодие 2020 года составила 46 тыс. долл. за однокомнатную, 70 тыс. долл. – двухкомнатную и 99 тыс. долл. – трехкомнатную. Самые низкие цены в июне на покупку жилья были в Деснянском и Святошинском районе – 35 тыс. долл. за однокомнатную.



За первое полугодие 2020 года во Львове средняя цена за однокомнатную квартиру была 37 тыс. долл., двухкомнатную – 51 тыс. долл. и 64 тыс. долл. – трехкомнатную. В Одессе – 29 тыс. долл., 40 тыс. долл. и 53 тыс. долл. соответственно. Если выбирать жилье в крупных городах, то дешевле всего можно приобрести квартиру в Харькове – 23 тыс. долл. за однокомнатную, 33 тыс. долл. – 2х и 41 тыс. долл. – 3х.

Преимущество вторичного жилья в том, что можно найти квартиру сразу пригодную к проживанию. Если на первичном рынке, как правило, жилье достается покупателю с голыми стенами, даже без внутренней отделки, то выбирая жилье на вторичном рынке покупатель может выбрать для себя подходящий вариант с ремонтом, а нередко даже с мебелью. В таком случае заезжать в новый дом можно будет сразу после оформления всех документов, без необходимости тратить время на ремонт.