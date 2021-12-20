Стоимость угля снова будут определять по формуле Роттердам+

По сообщению пресс-службы Минэнерго, между Центрэнерго и угледобывающими предприятиями были согласованы условия поставок украинского угля.

"Мы ожидаем запуск крупных угледобывающих объединений уже с понедельника. Текущая ситуация еще раз убедила нас в необходимости комплексного и системного решения проблем энергетической отрасли", - прокомментировала соглашения и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Подробности соглашения рассказал гендиректор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. В эфире программы Свобода Слова на канале Украина он сообщил, что Центрэнерго будет покупать украинский уголь без посредников по цене, которая определяется по формуле Роттердам+.

Он добавил, что данное определение цены угля в Украине является самым выгодным для Центрэнерго, поскольку предложение на 20% дешевле угля госшахт, и на 10% дешевле газа.

По словам Сахарука, заключеное соглашение свидетельствует о том, что формуле Роттердам+ является самой справедливой и европейской ценой за уголь.

Напомним, 17 июня Кабмин определил приоритетным использование угля отечественного производства на теплоэлектростанциях.

Стоит отметить, что из-за пандемии и простоя многих шахт за первое полугодие 2020 года добыча угля госшахтами упала на 14,3% (на 2,192 млн тонн).

Формула Роттердам+ была введена 3 марта 2017 года. Согласно постановлению НКРЭКУ, в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам - Роттердам - Антверпен) + расходы на транспортировку в Украину. Таким образом, в тарифе устанавливалась равная цена на энергетический уголь украинского и иностранного происхождения. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.