Стоимость угля снова будут определять по формуле Роттердам+

По сообщению пресс-службы Минэнерго, между Центрэнерго и угледобывающими предприятиями были согласованы условия поставок украинского угля.
Подробности соглашения рассказал гендиректор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. В эфире программы Свобода Слова на канале Украина он сообщил, что Центрэнерго будет покупать украинский уголь без посредников по цене, которая определяется по формуле Роттердам+.
Он добавил, что данное определение цены угля в Украине является самым выгодным для Центрэнерго, поскольку предложение на 20% дешевле угля госшахт, и на 10% дешевле газа.
По словам Сахарука, заключеное соглашение свидетельствует о том, что формуле Роттердам+ является самой справедливой и европейской ценой за уголь.
Напомним, 17 июня Кабмин определил приоритетным использование угля отечественного производства на теплоэлектростанциях.
Стоит отметить, что из-за пандемии и простоя многих шахт за первое полугодие 2020 года добыча угля госшахтами упала на 14,3% (на 2,192 млн тонн).
Формула Роттердам+ была введена 3 марта 2017 года. Согласно постановлению НКРЭКУ, в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам - Роттердам - Антверпен) + расходы на транспортировку в Украину. Таким образом, в тарифе устанавливалась равная цена на энергетический уголь украинского и иностранного происхождения. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.
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