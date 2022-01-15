Стоимость нефти спустилась на 1%

Данные торговых бирж свидетельствуют о снижении стоимости нефтяных продуктов. В частности, речь идет об июльских фьючерсах нефти марки Brent. Согласно данным, цена снизились на 1,07% и составляет на 07 мая - 68,23 доллара за баррель.

Аналогичный спад цен фиксируется и по отношению к нефти марки WTI. Ее стоимость доходит до 64,81 доллара за баррель. Цена снизилась на 1,25%. Эксперты говорят, что такая ценовая политика происходит на фоне решения Саудовской Аравии снизить стоимость своих сортов для Азии и Европы.

Напомним, что Беларусь теряет украинский рынок нефтепродуктов из-за обостренной политической ситуации и напряжения на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщает директор Консалтинговой группы «А-95». Также неоднозначно в этом отношении повлияли и американские санкции, которые должны заработать уже с июня этого года.