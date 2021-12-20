Стоимость абрикосов в Украине растет

09:58 23 Июль Киев, Украина

Эксперты проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» отмечают значительное повышение на рынке фруктов. На сегодняшний день почти в полтора раза повысили стоимость абрикосов. Садоводы Украины объясняют это тем, что ранние сорта уже полностью распроданы, сезон этого фрукта заканчивается.

Так, на сегодняшний день украинские садоводы предлагают к продаже абрикосы по цене 25-40 грн / кг ($ 0,90-1,45 / кг), что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. По мнению участников рынка, причиной ценового роста стало, прежде всего, резкое снижение урожайности данных фруктов в текущем сезоне в основных регионах производства. Основной причиной снижения валового сбора стали неоднократные заморозки в апреле, в результате чего многие хозяйства юга потеряли до 50% урожая абрикосов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день абрикосы в Украине уже предлагается к продаже в среднем на 42% дороже, чем в конце июля прошлого года. При этом, большинство ключевых игроков рынка не исключают, что цены в этом сегменте продолжат расти и дальше. Свое мнение они аргументируют достаточно хорошим спросом на местные абрикосы, а также существенным сокращением валового сбора данных косточковых в стране.