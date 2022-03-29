Ставка взаимообменного сбора может нарушить безналичную экономику

Директор регионального подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова рассказала о падении безналичной экономики. Если ставка взаимообменного сбора снизится, то основные источники прибыли банков значительно сократятся.

"Интерчейндж - это комиссия, которую зарабатывает банк-эмитент, когда человек пришел к любому магазина", объясняет экспертка. Эта комиссия является "фактически, основным элементом существования платежного бизнеса".

По словам Платоновой, снижение ставки за обработку безналичного платежа остановит идею cashless (перехода от наличных к безналичным расчетам). Причина заключается в том, что для построения розничной торговли банк прибегает к значительным затратам: он закупает и обслуживает терминалы, покупает процессинговый центр, пластик, удерживает персонал, обслуживающий розничную торговлю и внедряет длительные маркетинговые кампании.

Речь идет о зарегистрированном в Раде законопроект, которым предлагается снизить размер интерчейндж с более 1% до 0,3-0,2% - такие ставки действуют в Европе. Однако, как отмечает Платонова, средняя транзакция в Украине составляет в 25 раз меньшую сумму. Поэтому украинские банки зарабатывают значительно меньше европейских соседей.

Снижение ставки заставит банки забирать свои терминалы в бизнеса, прежде всего - малого и среднего.