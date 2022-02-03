Стартап Маска: в Лас-Вегасе откроют туннель для самоуправляемых авто

20:25 16 Сентябрь Киев, Украина

Илон Маск анонсировал открытие первого в мире подземного туннеля для самоуправляемых электромобилей.



Об этом Маск написал на своей twitter-странице.

"Первый операционный туннель в Лас-Вегасе уже почти готов", - сообщил Маск.

Прокладкой туннеля занимается основанный Маском в 2016 году стартап The Boring Company, который должен был найти универсальное решение проблемы перегруженности городского автомобильного трафика. Главной задачей стартапа было уменьшение стоимости прокладки туннелей.



В 2017 году The Boring Company проложила первый экспериментальный туннель, протяженностью в одну милю, под штаб-квартирой SpaceX в Калифорнии. Стоимость работ составила $10 млн.



Традиционная прокладка одной мили подземного туннеля в крупных городах США достигает $1 млрд.





Туннель в Лас-Вегасе соединяет центр города с пригородом, и, в дальнейшем, будет продолжен до аэропорта. Проезд по новой подземной дороге занимает всего 3 минуты, вместо 30 минут по улицам города.

Следующий проект по прокладке подземного туннеля для электромобилей The Boring Company реализует в городе Остин, Техас.